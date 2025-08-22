Mulher mata companheiro a facadas durante bebedeira em Marabá

Aloísio de Sousa Ramos, de 44 anos, foi morto a facadas na tarde de quinta-feira (21), em uma residência localizada na Folha 6, Núcleo Nova Marabá, no sudeste do Pará. A principal suspeita é a companheira dele, Cleonete Cardoso de Alcâncio, apresentada à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

De acordo com informações da polícia, o casal estava ingerindo bebida alcoólica na casa de uma terceira pessoa quando iniciou uma discussão que terminou no crime. Testemunhas relataram que os dois bebiam desde o início do dia.

Em entrevista ao Correio de Carajás, o capitão Costalat explicou a atuação dos policiais. “Quando fomos acionados, já havia uma guarnição no local. Com informações repassadas por populares, logramos êxito em localizar a acusada”, afirmou.

Aos policiais, Cleonete declarou que foi agredida pelo companheiro e que agiu em legítima defesa. “Em tese, ela disse que agiu em legítima defesa. Cabe ao Judiciário decidir a legitimidade”, destacou o oficial.

Informações levantadas pela reportagem indicam que a briga teria começado por causa de um cartão de crédito. Aloísio pediu o objeto, mas a companheira não soube dizer onde estava. Segundo apuração, o homem teria partido para cima dela com uma faca, momento em que Cleonete tomou a arma e o golpeou. Após o crime, a suspeita retornou para casa.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do caso. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e remover o corpo. "A Polícia Civil informa que uma mulher foi presa em flagrante por homicídio e apresentada na Seccional de Marabá. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", informou a PC.