Corpo de mulher é encontrado em decomposição e com perfurações dentro de residência, em Tailândia

Moradores do bairro Vila Macarrão, em Tailândia, nordeste do Pará, se assustaram com uma cena de violência ocorrida na noite do último domingo (22). O corpo de uma mulher, identificada apenas como Marinalva Barbosa, foi encontrado dentro da residência dela, com perfurações que indicam que ela foi vítima de um homicídio. A Polícia Civil investiga o caso. Com informações do Portal Tailândia.

A mulher foi encontrada por uma vizinha, que sentiu falta dela e decidiu procurá-la. Depois de tentar falar com Marinalva, sem sucesso, a mulher decidiu entrar e encontrou o corpo dentro do imóvel, já em estado de decomposição. Havia perfurações pelo cadáver, o que indica que a mulher foi morta violentamente.

A Polícia Civil foi acionada e uma equipe foi até o local, onde avaliou que a mulher já estaria morta há mais de um dia e deu início às investigações. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e fez a perícia criminal, em seguida removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de onde será liberado para sepultamento.

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso e chegar ao autor do crime. Qualquer informação que possa ajudar a identificar o suspeito deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações - Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.