Corpo de mulher desaparecida em naufrágio é encontrado em Outeiro

Na manhã desta segunda-feira (18) foi encontrado o corpo de Fátima da Silva, 48 anos, que estava desaparecida após um naufrágio de uma embarcação do tipo rabeta, ocorrido na tarde do último sábado (16), às proximidades da Ilha dos Pássaros entre Ilhas de Mosqueiro e Outeiro. Jaine dos Santos, 28 anos, filha da vítima, afirma que houve negligência do Corpo de Bombeiros durante as buscas. Outras duas pessoas estavam na embarcação no dia do acidente, apenas uma sobreviveu.

Nildo dos Santos Monteiro foi o único sobrevivente do acidente. Ele estava acompanhado do sobrinho Nilcelino Monteiro da Silva e da ex-companheira dele, Fátima da Silva. De acordo com o relato de ocorrência feito por Nildo à delegacia de polícia de Outeiro, os três saíram com destino à Ilha do Queiral, quando durante uma forte maresia fez com que a canoa fosse inundada pela água até ser submersa.

O sobrevivente disse à polícia que conseguiu apoiar-se na canoa, já virada, e também em um pedaço de isopor que estava na embarcação. No entanto, os outros dois tripulantes não conseguiram segurar na rabeta no momento do acidente e acabaram soltando-a por conta da força da água. O homem foi salvo por dois rapazes que avistaram o momento em que a canoa virou.

Jaine dos Santos contou que acionou o Corpo de Bombeiros no final da manhã de sábado, porém ela afirma que os bombeiros demoraram a realizar as buscas, iniciadas apenas às 17h e encerrando às 17h30. “Eles foram negligentes com a minha mãe. Fizeram buscas com apenas dois bombeiros e um bote, com duração de meia hora. Encerraram a procura às 17h30. Sendo que os ribeirinhos informaram que ouviram os gritos da minha mãe de noite, mas que não conseguiram socorrê-la. Ainda daria tempo de salvá-la se eles tivessem procurado mais tempo", afirmou.

A jovem contou também que foram os pescadores que acionaram a PM e em seguida os militares acionaram os Bombeiros. Segundo a PM, o corpo de Fátima foi encontrado por um homem que trafegava na rua 16 de novembro, na estrada do bairro Fama. O corpo da vítima, que estava com sinais de afogamento, preso em um árvore, em um córrego de difícil acesso, às margens de um ramal de mata, próximo à estrada do Tucumaeira. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações do Pará (Ciop) para ir ao local. Em seguida, outros órgãos competentes foram acionados.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com o Corpo de Bombeiros para manifestarem-se sobre o caso