Tripulantes da embarcação ‘Bom Jesus’ se alimentavam de dois em dois dias, diz Marinha

O seis tripulantes – cinco homens e uma mulher – da embarcação “Bom Jesus” se alimentavam a cada dois dias, com o pouco de comida que conseguiram salvar no naufrágio, e tinham pouca água potável para beber, informou o capitão fragata Rodrigo Gerundo, da Marinha do Brasil, durante coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira (14/04), para fornecer detalhes sobre o resgate dos sobreviventes, realizado nesta quarta-feira (13/04).

Eles foram encontrados em um banco de areia, na Ilha das Flechas, a cerca de 150 quilômetros de Belém. A ilha fica mais precisamente ao norte do Marajó.

A embarcação saiu de Santarém, oeste paraense, no dia 24 de março, com destino ao município de Chaves, na ilha do Marajó, onde chegou na data de 27 de março. Depois, saiu novamente e naufragou, após enfrentar um temporal, seguido de incêndio. Após 17 dias, os tripulantes foram localizados depois de escrever um bilhete e o jogarem ao rio dentro de uma garrafa pet que estava amarrada em uma boia salva-vida com o nome da embarcação, segundo a Marinha.

Gerundo relembrou como encontrou os tripulantes. “Alguns estavam sentados, outros deitados. Em condições estáveis, mas apenas​​ precisando de hidratação. Eles relataram estar se alimentando de dois em dois dias. E, quando nós chegamos lá para o resgate, eles choraram bastante, estavam bem emocionados”, informou.