Naufrágio em Cametá: bombeiros confirmam cinco mortes

O Corpo de Bombeiros confirmou, na tarde desta segunda-feira (18), cinco mortos no naufrágio registrado na noite do último sábado (16), na comunidade do Cacoal, em Cametá, nordeste do Pará. Agora, as buscas se concentram para localizar uma pessoa que continua desaparecida. Dez pessoas foram resgatadas com vida até o momento.

A embarcação “Protegida por Deus” afundou na noite de sábado com 16 pessoas a bordo, todos seriam da mesma família. Segundo o condutor, a maré estava bastante agitada no momento da viagem. A embarcação teria passado por uma primeira forte onda, porém não aguentou a segunda e virou.