Bombeiros retomam buscas por vítimas de naufrágio em Cametá, nesta segunda (18)

As buscas pelas vítimas de um naufrágio ocorrido no último sábado (16), na comunidade do Cacoal, em Cametá, nordeste do Pará, estão sendo retomadas na manhã desta segunda-feira (18). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que três mortes foram confirmadas e outras três pessoas seguem desaparecidas. Até o momento, dez pessoas foram resgatadas.

O incidente ocorreu por volta das 18h15 do sábado. O Corpo de Bombeiros deslocou uma equipe do 1⁰ Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), com mergulhadores até o local para dar apoio ao trabalho de resgate. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental informou que irá instaurar inquérito administrativo para apurar as possíveis causas e responsáveis pelo ocorrido.

A Marinha do Brasil (MB) informou que tomou conhecimento do naufrágio e enviou um navio ao local para realizar as bucas. "A Marinha do Brasil disponibiliza o Disque Emergências Marítimas e Fluviais 185, por meio do qual a sociedade pode informar qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana ou que represente risco de poluição ao meio hídrico", disse a MB.

Caso semelhante

Na tarde de quinta-feira (14), a Marinha do Brasil informou também, durante coletiva de imprensa, que irá investigar, por meio de um inquérito, o que provocou o naufrágio da embarcação “Bom Jesus”, cujos tripulantes - cinco homens e uma mulher -, foram resgatados, na quarta-feira (13), no helicóptero da Marinha. Eles foram localizados em um banco de areia, na Ilha das Flechas, a cerca de 150 quilômetros de Belém. A ilha fica mais precisamente ao norte do Marajó.