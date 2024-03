Corpo de jovem é encontrado em área de mata de Ananindeua

O corpo de Vitor Gabriel Pinheiro Costa, de 18 anos, foi encontrado no início da tarde deste domingo (24) em uma área de mata próxima à estrada do Abacatal, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). De acordo com informações da Polícia Militar, a causa da morte foi disparo de arma de fogo.

A perícia criminal esteve no local para remover o corpo. Ainda segundo os agentes de segurança, uma irmã da vítima acompanhou os procedimentos e informou que Vitor estava desaparecido há cerca de quatro dias. Ela contou, ainda, que recebeu uma ligação à 1h de domingo pelo telefone do irmão, informando que ele estava morto.

Vitor era morador do Guamá e, por isso, a PM não sabe ao certo se ele foi morto no bairro e teve o corpo abandonado na área de mata, ou se o crime foi, de fato, no local em que o encontraram. O local é conhecido por ser ponto de desova, principalmente pela parte da noite, período de menor movimento.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil e aguarda retorno.

Quaisquer informações que ajudem na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.