Idoso é encontrado morto dentro de casa em Ananindeua

Um idoso identificado como Rodolphe-Alin Paulin Theolade, natural da Guiana Francesa, foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no Icuí-Guajará, Ananindeua, na Grande Belém, na noite desta segunda-feira (18). As primeiras informações coletadas pela polícia apontam que a namorada da vítima chegou ao local, chamou pelo nome do idoso, mas não obteve resposta.

Foi então que ela pediu ajuda aos vizinhos, que arrombaram a residência e encontraram o homem já sem vida. A mulher permanece no local e queria levar todos os pertences do estrangeiro, como documentos do carro e cartão de crédito. Até o momento, não há maiores detalhes sobre a causa e circunstâncias da morte. O caso será investigado pela Polícia Civil.​

A reportagem de O Liberal apura mais detalhes para atualizar este texto.