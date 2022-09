Corpo de homem morto a tiros é encontrado em área de mata em Ananindeua

O corpo de Jonas Pontes Espírito Santo foi encontrado com marcas de tiros nesta quinta-feira (29) na avenida Brasil, Distrito Industrial, em Ananindeua. Ele tinha 29 anos. A vítima foi encontrada em uma área de mata, de acordo com a Polícia Científica do Pará (PCP). Até o momento, não se sabe quantas vezes Jonas foi baleado e quando o crime ocorreu.

VEJA MAIS

Os peritos criminais da PCP foram acionados, por volta de 13h, para realizar a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.