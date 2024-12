Corpo de homem é encontrado no bairro do Aurá, em Ananindeua, na manhã desta sexta

O corpo de um homem foi encontrado no bairro do Aurá, no município de Ananindeua, região metropolitana de Belém, nesta sexta-feira (6). Segundo informações apuradas no local, a morte ocorreu na estrada Santana do Aurá, perto da entrada do lixão do Aurá. A área possui muita lama, dificultando o trabalho das autoridades.

Até o momento, a vítima ainda não foi identificada. Policiais militares do 30º BPM estão no local e já começaram a apurar as primeiras informações sobre o homicídio. Aparentemente, o homem morreu baleado.

A Polícia Científica do Pará e a Polícia Cilvil estão no local. A Redação Integrada segue apurando mais informações sobre essa morte.