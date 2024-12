Suspeito morre em troca de tiros com a polícia no bairro da Pedreira, em Belém

Um homem identificado como David Wellington da Silva Ramos, de 36 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 5, após trocar tiros com policiais militares na passagem Almirante Saldanha Marinho com a travessa Timbó, no bairro da Pedreira, em Belém. Conforme informações do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o sujeito já tinha passagens pela polícia por furto e homicídio.

A troca de tiros aconteceu durante uma intervenção policial na área, depois que a PM recebeu informações de que detentos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em saída temporária, tinham rompido as tornozeleiras eletrônicas.

A guarnição que fazia rondas pela passagem Alm. Saldanha Marinho avistou um homem, em frente a uma residência, que teria feito um gesto semelhante ao de alguém que saca uma arma da cintura e, depois, correu, invadindo uma residência pela janela, passando pelo corredor lateral da casa.

Os policiais, em busca, alcançaram o homem já no quintal da residência e deram voz de prisão - momento em que o sujeito teria desferido disparos com a arma na direção dos policiais. Em revide, os militares acabaram atingindo o suspeito.

David Wellington da Silva Ramos foi levado para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na travessa 14 de Março, em Belém, porém, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Wellington não usava tornozeleira eletrônica durante toda a ocorrência.

A arma de fogo utilizada pelo suspeito era um revólver .32, sem numeração, que foi apreendido. Além disso, três munições, sendo uma deflagrada, também foram apresentadas na Seccional da Pedreira, onde o caso é investigado, conforme nota da Polícia Civil do Pará: "a morte de David Wellington da Silva Ramos é apurada pela seccional da Pedreira. Perícias foram solicitadas".