Corpo de homem é encontrado na Escadinha da Estação das Docas

O cadáver de um homem não identificado, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado boiando à margem da Escadinha do Cais do Porto, na Estação das Docas, na noite desta segunda-feira (30). No local, pelo menos duas pessoas afirmam conhecer a vítima, que seria conhecida pelo prenome Ciro. Os relatos são de que o homem que vivia em situação de rua teria ingerido bebida alcoólica e escorregado no rio, ainda nas primeiras horas da madrugada, e se afogou. A informação deve ser investigada pela Polícia Civil.

Marcos Melo, de 48 anos, pescava no local quando o cadáver se enroscou na linha de pesca e emergiu. "Eu tava pescando quando viram o corpo. Aí quando vi, saí de lá correndo e vi quando boiou só a cabeça", descreveu. Foi aí que populares acionaram as autoridades policiais e a área foi isolada por uma guarnição da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros chegou pouco depois e também está no local.

Apenas um exame necroscópico feito por peritos do Instituto Médico Legal (IML) vai definir as causas exatas da morte, assim como a real identidade do cadáver.

A reportagem segue acompanhando o caso. Acompanhe.