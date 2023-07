Corpo de homem com corte no pescoço é encontrado às margens da BR-230, em distrito de Pacajá

O corpo de um homem foi encontrado, no começo da tarde do último sábado (22), no distrito de Bom Jardim, no município de Pacajá, no sudoeste do Pará. Apesar de uma foto estar circulando em sites do interior, a vítima, que teria em torno dos 35 anos, até a última atualização desta reportagem, não foi identificada devidamente. Ele apresentava um corte na região do pescoço. As informações são do Confirma Notícia.

A polícia foi acionada por uma mulher informando que ao passar pela BR-230, a Transamazônica, nas proximidades da Vicinal Chico Elias, avistou um corpo, que estaria jogado às margens da rodovia federal. Os agentes foram até o local e constataram a veracidade do caso.

O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil do município segue com as investigações para identificar o autor do crime violento. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.