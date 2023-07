Corpo com os membros amarrados e tiro na cabeça é encontrado no Rio Maguari, em Ananindeua

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã de quinta-feira (20), boiando no Rio Maguari, perto de uma marina, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, município da Grande Belém. A vítima, até a última atualização desta matéria, não tinha sido identificada. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ananindeua, o cadáver estava com as mãos e pernas amarradas e uma marca de tiro na cabeça.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades depois que um homem passeava de jet-ski e visualizou o corpo flutuando nas águas, segundo a polícia. Pelo número 190, Centro Integrado de Operações (Ciop), a localização da vítima foi repassada, por volta das 10h, à militares do 29º Batalhão, que é responsável pelo policiamento na região.

De lancha, a PM foi até o trecho onde o corpo tinha sido visto e constatou o fato. Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros no resgate do cadáver no Rio Maguari e o levaram ao Grupamento Marítimo e Fluvial (Gmaf), no bairro Val-de-Cans, para que a Polícia Científica pudesse removê-lo.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais do momento em que o homem é retirado pelos bombeiros das águas revela a identificação da lesão de arma de fogo na cabeça relatada pela GCM de Ananindeua. “Na cabeça?”, questiona os policiais. “É, na cabeça, mano”, diz um dos bombeiros.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.