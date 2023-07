Comerciante é assassinado no bairro do Curuçambá na noite de sábado

Um comerciante foi assassinado na noite do último sábado (8) no bairro do Curuçambá, no município de Ananindeua. A vítima foi identificada como Ramom Reinaldo e o crime ocorreu no pet shop que ele era dono, na rua São Pedro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo do comerciante estirado no chão sobre manchas de sangue. Diversos parentes e amigos de Reinaldo publicaram mensagens de luto na internet, demonstrando incredulidade com o assassinato.

Por enquanto, não há informações sobre suspeitos e possíveis motivações do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações sobre o ocorrido para as polícias civil e militar do Pará e aguarda resposta.