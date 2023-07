Homicídio é registrado na madrugada deste sábado, no 40 Horas

Um homicídio foi registrado na madrugada deste sábado, 8, na rua Monte Alegre, no bairro 40 Horas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Em imagem que circula nas redes sociais, é possível ver o corpo jogado no chão, no meio da rua, coberto por um tecido. A vítima foi identificada como Cleberson dos Santos Marques, de 34 anos de idade.

O 6º Batalhão da Polícia Militar do Pará (BPM) confirmou a informação de houve um homicídio na área e disse que o acionamento aconteceu por volta das 4h. Logo o corpo foi removido por agentes da Polícia Científica do Pará (PCP).

A redação integrada de O Liberal apura junto à Polícia Civil mais detalhes sobre o crime.

