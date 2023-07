Corpo é encontrado sem cabeça e sem pênis; membros estavam perto de cemitério

O corpo de um homem foi encontrado, na madrugada do último sábado (22), sem cabeça e sem pênis. O cadáver estava no meio da rua no bairro Campos Filhos, em Ibirité, município da região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Os membros arrancados foram achados próximo a um cemitério da cidade.

Testemunhas que não quiseram se identificar informaram ao portal O Tempo que demoraram a perceber o cadáver por causa da iluminação precária do local. A polícia esteve na cena do crime e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não se sabe a identidade da vítima, pois não havia documentos próximos ao corpo.

A investigação inicial aponta que o homem teria sido decapitado entre 2h e 3h do sábado. Circunstâncias e motivação do crime ainda não foram esclarecidos.