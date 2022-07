Corpo de grávida é encontrado boiando em praia de Tucuruí

O corpo de um grávida foi encontrado boiando no início da tarde desta sexta-feira (15), na praia do Mangal, em Tucuruí. A vítima foi identificada como Mikaelly Medeiros Do Espírito Santo, de 18 anos. Ela estava grávida de 9 meses. A causa da morte não foi divulgada. As informações são do Portal da Cidade.

Miakelly estava desaparecida desde quinta-feira (14).

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.