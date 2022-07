Novo incêndio atinge apartamento; Bombeiros encontra corpo carbonizado; vídeo

Parte de um prédio pegou fogo na noite desta terça-feira (12), na avenida Bartolomeu de Gusmão, no litoral de São Paulo (SP). No local, os Bombeiros encontraram o corpo de uma pessoa e de um animal carbonizados. A ocorrência for registrada em no 13º andar de um condomínio.

O incêndio foi registrado por volta de 20h. Ao menos quatro viaturas e 14 bombeiros atendem a ocorrência, segundo o G1. As chamas foram controladas por volta das 22h. Ainda não se sabe as causas do incêndio e nem a dimensão dos danos.

Pelas redes sociais, internautas postaram alguns vídeos:

A população assustada chegou a correr para a rua e muitos se abrigaram na Basílica. A Defesa Civil de Santos chegou ao local para avaliar as condições do prédio após o incêndio.

Outro incêndio também foi registrado em uma área de mana no mesmo bairro. Segundo o bombeiro, as chamas iniciaram por volta das 17h e chegara, a sair de controle. Ninguém ficou ferido. Foram usados cerca de 20 mil litros de água, além de um caminhão pipa, para apagar o fogo.