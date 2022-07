Comunidade é atingida por incêndio de grandes proporções em São Paulo

A comunidade Morro do Piolho, no bairro do Campo Belo, Zona Sul da capital paulista, foi atingida por um incêndio de grandes proporções neste sábado (9).

Os vídeos gravados pelos próprios moradores mostram os membros da comunidade esvaziando as casas e tirando os pertences da região do fogo, mas não houve registro de feridos até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros. Com informações do G1.

O órgão informa que cerca de 11 viaturas foram deslocadas para a comunidade, que fica às margens da Avenida Jornalista Roberto Marinho. Pelo menos 34 agentes dos bombeiros trabalham no local do fogo, que começou por volta das 7h desta manhã.

A favela do Morro do Piolho fica perto do Aeroporto de Congonhas e ocupa uma quadra inteira. Moradores afirmam que essa não é a primeira vez que a favela é atingida por incêndios.

Em 2012, 1.140 moradores perderam suas casas e a Prefeitura prometeu realocar os moradores em um conjunto habitacional, mas até hoje estão sem os apartamentos, segundo a reportagem do G1.

Em julho de 2021, a comunidade voltou a ser atingida por um novo incêndio que deixou 36 famílias desabrigadas.