Panela de pressão esquecida no fogo causa princípio de incêndio no Tapanã

Um princípio de incêndio em uma casa assustou moradores na noite desta sexta-feira (8), no residencial Rio Volga, bairro do Tapanã, em Belém. A dona da residência supostamente teria saído de casa quando esqueceu uma panela de pressão no fogo. Ninguém ficou ferido.

Testemunhas disseram que a moradora saiu para passear e esquecer a panela de pressão ligada ao fogo na cozinha da casa. O excesso de fumaça e o barulho assustou os vizinhos que decidiram acionar o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Vídeos compartilhados nas redes sociais ainda na noite de sexta-feira (8), mostram o momento em que as equipes arrombam a porta do imóvel para entrar no local. Uma mulher que acompanha a ação dos bombeiros fica espantada ao ver a quantidade de fumaça sair da residência. “Olha só a fumaça. Meu Deus”, diz a cinegrafista.

A situação foi controlada pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. Não foi informado se houve danos materiais dentro da casa.