Incêndio atinge pelo menos quatro prédios comerciais na região da 25 de março, em São Paulo

Desde às 21 horas deste domingo (10), um incêndio de grandes proporções atinge prédios comerciais no Centro de São Paulo. O fogo teria começado na área térrea de um prédio de dez andares e se alastrou para outros três imóveis: uma loja, que ficou completamente destruída, um prédio de seis andares, que corre risco de desabar, e uma igreja, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Estado. As informações são do G1 São Paulo.

Os imóveis atingidos ficam na Rua Barão de Duprat, região da Rua 25 de Março. Nas primeiras horas da manhã desta segunda (11), o fogo ainda não tinha sido controlado.

