Corpo de criança que desapareceu em praia de Salvaterra é localizado nesta segunda-feira (18/11)

O corpo de Derick Willian Bastos, criança de sete anos de idade que desapareceu na Praia de Joanes, em Salvaterra, na última sexta-feira (15), foi encontrado no início da manhã desta segunda (18), próximo à Praia Grande, no mesmo município. Quem localizou o cadáver do menor foi um pescador da área.

A informação foi confirmada pelo Comando de Policiamento Regional XI (CPR XI), da Polícia Militar do Pará (PMPA), que prestou apoio às diligências realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) desde a última sexta.

O corpo de Derick foi avistado por volta das 5h desta segunda-feira, mas, desde seu desaparecimento, ele vinha sendo procurado por pescadores, voluntários e mergulhadores profissionais do 18º Grupamento do CBMPA, que foram enviados de Belém para reforçar as operações de resgate.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) também foi acionada para o caso e, após o achado de Derick, junto a uma equipe do Hospital Municipal de Salvaterra, atestaram o óbito e fizeram a remoção do corpo. Em nota, a PCPA informou, ainda, que o caso foi registrado na delegacia de Salvaterra e o corpo foi encaminhado para a perícia.

Derick desapareceu, na última sexta, enquanto tomava banho nas águas da Praia Grande de Joanes, localizada em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, por volta das 17h. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava acompanhada de uma segunda criança e mais dois adultos – os quais foram resgatados.