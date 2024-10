Pai e filho se afogam em praia de Bombinhas (SC) nesta sexta (18)

Um homem, de 48 anos, e o filho, de 10, se afogaram no início da tarde desta sexta-feira (18) na praia de Mariscal, em Bombinhas (SC). Os dois estavam no local na companhia da mãe da criança. O adulto foi socorrido, mas não resistiu e morreu no local. O garoto segue desaparecido.

Segundo testemunhas, a equipe de bombeiros foi chamada no local por volta do meio-dia. Chegando lá, o pai estava na areia e era socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e guarda-vidas.

Em seguida, a equipe do helicóptero dos bombeiros continuou nos procedimentos com a vítima. De acordo com os socorristas do SAMU, foi feita massagem cardíaca durante o período de 40 minutos, mas o homem teve outra parada cardiorrespiratória e morreu no local.

Outros bombeiros usaram o helicóptero para fazer buscas pela criança, mas não obtiveram sucesso. Agora, as buscas seguem com mergulhadores e o caso será investigado pela Polícia Civil.