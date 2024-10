Adolescente de 15 anos morre após se afogar em praia de Mosqueiro

Um adolescente de 15 anos, identificado como Wesley Luiz da Silva Costa, morreu após se afogar na praia do Murubira, no Distrito de Mosqueiro, na tarde de segunda-feira (14/10). Conforme as informações iniciais, a vítima estava com familiares, em um momento de lazer no local, quando desapareceu nas águas. Testemunhas relataram que a maresia era intensa no local no momento que o jovem se afogou.

Wesley teria entrado na água para tomar banho e, momentos depois, não foi mais visto pelos familiares. Desesperadas, as pessoas acionaram o Corpo de Bombeiros para realizar a busca. A Polícia Militar também esteve no local e deu auxílio no resgate. Quando os bombeiros chegaram ao local, várias pessoas também estavam empenhadas em encontrar o garoto, ajudando os familiares da vítima. Devido a maré está cheia e com muitas ondas, ocorreu dificuldade na localização de Wesley. O garoto foi encontrado e levado para a areia por um popular. Logo depois, os Bombeiros iniciaram os procedimentos de ressuscitação.

Devido Wesley não reagir, os bombeiros levaram o adolescente para o hospital de geral de Mosqueiro. Apesar dos esforços, a vítima acabou evoluindo a óbito após dar entrada no local. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Wesley Luiz da Silva Costa, de 15 anos. "Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações conduzidas pela Seccional de Mosqueiro", diz o comunicado.