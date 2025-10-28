Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de criança dentro de mala em Belém revive crime semelhante nos anos 70

O primeiro caso ocorreu em 1973 e ficou conhecido como "O Crime da Mala”

Dilson Pimentel
fonte

Em novembro de 1973, a cidade de Belém foi abalada pelo assassinato da pequena Diene Ellen, de 2 anos de idade (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de apenas 6 anos, encontrado na tarde de segunda-feira (27) dentro de uma mala preta deixada em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém, reacendeu lembranças de um outro crime que também chocou a população paraense. A semelhança entre os dois casos é perturbadora: em ambos, as vítimas eram crianças, os corpos foram colocados dentro de uma mala e o bairro da Marambaia foi o cenário da tragédia.

O primeiro crime ocorreu em 1973 e ficou conhecido como "O crime da mala". O caso mais recente causou comoção e revolta em toda a cidade. O menino havia sido dado como desaparecido na noite de domingo (26) e chegou a ter imagens compartilhadas nas redes sociais durante as buscas. No dia seguinte, um pedestre percebeu a mala abandonada em frente ao cemitério, abriu o compartimento e encontrou o corpo da criança. A polícia foi acionada imediatamente.

De acordo com o laudo preliminar da Polícia Científica do Pará, o corpo estava dentro da mala havia mais de seis horas quando foi encontrado, o que indica que a vítima foi deixada no local por volta das 5 horas da manhã de segunda-feira. O menino estava com as mãos amarradas e, dentro da mala, também foi localizada uma luva de boxe.

Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte, mas peritos apontam sinais de asfixia mecânica, possivelmente por estrangulamento ou sufocamento, já que o corpo não apresentava lesões traumáticas externas. O principal suspeito, George Hamilton dos Santos Gonçalves, trabalhava como catador de lixo e morava próximo à vítima, na Alameda Jacaré, área conhecida como "Invasão da Cosanpa", também no bairro da Marambaia.

VEJA MAIS:

image 'Menina da mala': relembre o caso de uma das santas populares de Belém
No Dia de Finados, muitas pessoas visitam o túmulo de Diene Ellen, no cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, por solidariedade e até por fé

image Após 54 anos de serviço, delegado Armando Mourão se aposenta e busca lugar no Guinness Book
"Ou você é policial ou você é bandido", diz o delegado que, ao longo da carreira, investigou crimes de repercussão no Pará

image Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia
Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

image O delegado Armando Mourão, que atuou na investigação e hoje está aposentado após 54 anos de serviço na Polícia Civil, relembrou "O crime da mala" (Thiago Gomes/O Liberal)

George possuía duas passagens pela polícia por estupro de vulnerável, uma em 2004 e outra em 2016. Segundo moradores, fotos de crianças e imagens da mala suspeita foram encontradas no celular dele. Na noite da segunda-feira, após a descoberta do corpo de Paulo Guilherme, o suspeito foi linchado e morto por vizinhos, revoltados com o crime.

A brutalidade e a simbologia da cena - uma criança sem vida dentro de uma mala em frente a um cemitério - trouxeram à memória dos paraenses um caso antigo, igualmente trágico, conhecido como o “Crime da Mala”, que ocorreu exatamente no mesmo bairro, há meio século.

O “Crime da Mala” de 1973

No dia 1º de novembro de 1973, Diene Ellen, de apenas dois anos, foi estuprada, assassinada, esquartejada e colocada dentro de uma mala pelo próprio pai, o "Raimundo Sapateiro" (apelido recebido pela profissão). Ela está sepultada no cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia. O pai dela foi preso e acabou tirando a própria vida. Lentamente, a solidariedade fez a menina se tornar um espírito milagreiro popular. O caso chocou o Estado e entrou para a história policial do Pará como um dos mais bárbaros de todos os tempos.

Em entrevista recente ao Grupo Liberal, o delegado Armando Mourão, que atuou na investigação e hoje está aposentado após 54 anos de serviço na Polícia Civil, relembrou o episódio que marcou sua carreira. “O Raimundo Sapateiro assassinou a própria filha, Diene Ellen. Ele violentou e matou a criança”, recordou Mourão. Após o crime, Raimundo escondeu o corpo na oficina de sapatos onde trabalhava, e depois o colocou dentro de uma mala.

De forma premeditada, despachou a bagagem em um ônibus com destino a Marabá. No entanto, o mau cheiro exalado da mala chamou a atenção durante a viagem, e a polícia foi acionada. “Nós começamos a investigar, chegamos até a autoria e conseguimos prendê-lo, quando ele se preparava para fugir”, relembrou o delegado.

A crueldade do crime marcou profundamente a cidade. Com o passar do tempo, o túmulo da menina Diene Ellen, localizado justamente no Cemitério São Jorge, na Marambaia, passou a ser frequentado por centenas de pessoas que afirmam ter recebido graças e milagres por intercessão da criança. “Hoje, 50 anos depois, a pequenina Diene Ellen opera milagres, dito por pessoas que foram favorecidas. O túmulo dela é bastante visitado, principalmente em datas comemorativas. São vistos brinquedos, flores, objetos de criança, numa alusão à pequena vítima que ali foi sepultada”, contou o delegado Mourão.

Segundo o delegado aposentado, o caso teve uma dimensão pública rara para a época, quando crimes desse tipo eram incomuns e provocavam grande comoção social. “Eram fatos que mexiam com a opinião pública. Diferente de hoje, em que infelizmente se tornaram corriqueiros os assaltos e homicídios. Naquele tempo, não. Era meta prioritária nossa desvendar, prender e apresentar os criminosos para que a Justiça aplicasse a sanção penal correspondente”, lembrou.

Coincidências e perplexidade

A repetição do padrão - uma criança morta e colocada dentro de uma mala, o bairro da Marambaia como cenário e a proximidade com o Cemitério São Jorge - impressionou investigadores e moradores mais antigos, que imediatamente associaram os dois episódios. Apesar de separados por cinco décadas, os crimes compartilham elementos simbólicos fortes, que causam dor, revolta e incredulidade na população.

No caso de 1973, o assassino era o próprio pai da vítima. No de 2024, o suposto suspeito era um vizinho, reincidente em crimes sexuais. Ambos os episódios expõem a vulnerabilidade das crianças e a necessidade de políticas permanentes de proteção à infância e de prevenção à violência doméstica e sexual. Enquanto o corpo do menino Paulo Guilherme é velado em meio à indignação e à tristeza da família e da comunidade, o nome de Diene Ellen volta a ser lembrado - não apenas como o símbolo de um dos crimes mais cruéis da história do Pará, mas também como o reflexo de uma coincidência trágica que atravessou gerações e ainda comove Belém.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

corpo de criança dentro de mala em belém revive crime semelhante nos anos 70

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de menino encontrado em mala é velado sob aplausos e comoção no bairro da Marambaia

Paulo Guilherme da Silva Guerra foi encontrado morto na tarde de segunda-feira, 27

28.10.25 15h37

SEMELHANÇAS

Corpo de criança dentro de mala em Belém revive crime semelhante nos anos 70

O primeiro caso ocorreu em 1973 e ficou conhecido como "O Crime da Mala”

28.10.25 14h50

MORTE NA MARAMBAIA

Delegado comenta repercussão nas redes sociais sobre caso do menino encontrado morto em Belém

Uma criança de seis anos foi encontrada sem vida em uma mala, no bairro da Marambaia

28.10.25 14h27

LINCHAMENTO

Polícia apura se homem linchado teve envolvimento na morte de menino encontrado em mala em Belém

Somente as investigações em andamento e os resultados das perícias poderão confirmar se o homem realmente teve envolvimento com o assassinato

28.10.25 14h21

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

polícia

Suspeito de envolvimento na morte de menino encontrado dentro de mala é morto em Belém

Foram encontradas imagens da mala e da criança no celular do suspeito

27.10.25 20h32

POLÍCIA

Suspeito de matar menino achado dentro de mala, em Belém, tinha passagens por estupro, diz polícia

Os moradores da região afirmaram ter visto o George Hamilton dos Santos, que trabalhava como catador de lixo, empurrando um carrinho de mão com a suposta mala, durante a madrugada do crime

27.10.25 21h55

POLÍCIA

Mãe fala sobre desespero após filho ser encontrado morto dentro de mala em Belém

O corpo do menino foi encontrado em frente ao Cemitério São Jorge, no bairro Marambaia; suspeito foi espancado por populares

27.10.25 21h50

POLÍCIA

Menino de 6 anos é encontrado morto dentro de mala em frente a cemitério em Belém

Uma pessoa que passava pelo local abriu a mala, encontrou o corpo da vítima e acionou as autoridades

27.10.25 16h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda