Corpo de adolescente é encontrado com marcas de tiros às margens da BR-230

​​O corpo de uma adolescente de apenas 15 anos foi encontrado no início da manhã desta segunda-feira (13), às margens da BR-230, a Transamazônica, entre os municípios de Altamira e Brasil Novo, no sudoeste do Pará. A vítima, que trajava uma bermuda jeans e camiseta vermelha, apresentava, pelo menos, oito perfurações provocadas por arma de fogo. Ninguém foi preso.

A vítima foi localizada por um trabalhador, que catava latinhas, momento em que avistou o cadáver e acionou, inicialmente, a Polícia Militar. Os militares foram até o local e acionaram uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP), que realizou a análise e remoção do corpo.

Segundo a Polícia Científica, o cadáver apresentava oito perfurações de arma de fogo, nas proximidades da cabeça, das costas e ombro esquerdo. A polícia suspeita de que a vítima foi morta ali mesmo. Conforme os policiais científicos, pela forma como foi encontrada, a adolescente ainda teria tentado se defender do crime.

Ainda não se sabe qual foi a motivação do assassinato. Segundo a Polícia Militar local, a adolescente seria usuária de entorpecentes e praticava pequenos furtos em alguns bairros da cidade.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o homicídio. Informações que ajudem a elucidar o ocorrido podem ser repassadas ao 181 (Disque-Denúncia). A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.