Corpo com várias marcas de tiros é encontrado no bairro do Aurá, em Ananindeua

Um corpo com diversas marcas de tiros na região da cabeça, abdômen e braços foi encontrado na madrugada do último sábado (7/9), na Estrada do Abacatal, no bairro Aurá, em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima, até o momento, não foi identificada, mas a polícia desconfia que se trate de um homem.

O 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) tomou conhecimento do caso pelo Centro Integrado de Operações (CIOp), após moradores terem localizado o cadáver por volta das 2h. Para verificar a informação, guarnições do 30º BPM se deslocaram até o endereço repassado. Assim que os militares chegaram na Estrada do Abacatal constataram o corpo.

VEJA MAIS

A partir da confirmação da existência do cadáver, a PM isolou a área até a chegada das polícias Civil (PC) e Científica (PCEPA). A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.