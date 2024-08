Moradores ouvem tiros e encontram homem morto com as mãos amarradas na Grande Belém

Um homicídio foi registrado no final da noite desta terça-feira (20), na estrada Abacatal, no bairro Aurá, em Ananindeua. De acordo com informações da Polícia Militar, moradores da área ouviram vários estampidos de disparos de arma de fogo vindos de um veículo de cor preta.

Ao verificarem o que estava acontecendo, visualizaram uma pess​oa caída, possivelmente em óbito. A PM foi acionada e confirmou o fato.

No local, foi encontrado o corpo de um homem, ainda sem identificação, de aproximadamente 30 anos, negro, com as mãos amarradas. A vítima apresentava sinais de disparos de arma de fogo.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a análise da cena do crime e fazer a remoção do cadáver. A Polícia Civil vai investigar o caso, mas, até o momento, não há informações sobre os autores do crime ou a motivação.