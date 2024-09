dupla encapuzada executa homem a tiros em marabá

Welington Lima Silva, de 44 anos, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (9/9), na Quadra 61, que fica na Folha 6, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com a polícia, dois homens encapuzados atiraram contra a vítima, por volta das 19h, acertando-a na cabeça. Até o momento, as motivações por trás do crime são desconhecidas.

Conforme o portal Correio de Carajás, a vítima foi alvejada cinco vezes e os assassinos fugiram de moto. Welington morreu ainda no local do crime, perto de um monte de tijolos de uma construção.

A Polícia Militar realizou rondas para tentar localizar os envolvidos no homicídio. Porém, até o momento, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.