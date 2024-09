Corpo com sinais de tortura e marcas de tiros é encontrado no bairro do Mangueirão, em Belém

O cadáver de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com sinais de tortura, tiros e as mãos amarradas, na avenida Centenário com a Padre Bruno Sechi, bairro do Mangueirão, em Belém, manhã desta quinta-feira (12/09). A população da região localizou o corpo por volta das 6h, em frente a uma borracharia, que fica de esquina com a Travessa 17, sentido Augusto Montenegro. Segundo moradores, os braços e pernas da vítima estavam quebrados, além de ter sido encontrado com ela uma faca e drogas guardadas no bolso da bermuda que vestia.

Assim que o corpo foi localizado, moradores acionaram a Polícia Militar que, posteriormente, isolou a área até a chegada das polícias Civil e Científica. Ainda conforme os residentes, a vítima estava coberta por pneus e uma sombrinha. Uma das suspeitas das autoridades é de que, possivelmente, a vítima tenha sido assassinada em outro local e apenas jogada em frente à borracharia.

Aylton da Silva, de 37 anos, contou à Redação Integrada de O Liberal a cena que viu assim que chegou na borracharia para trabalhar. “Quando cheguei já tinha umas viaturas, o homem estava com os braços para trás na braçadeira, braço para trás, lesão de arma de fogo e sinais de tortura. Não o reconheci, assim como muitos que passaram por aqui. Com certeza é (morador) de outro bairro”, relatou o borracheiro.

A reportagem procurou a PC para comentar as investigações do caso. Em nota, a Polícia Civil informou que "equipes da Divisão de Homicídio estiveram no local e o caso será apurado por meio da Seccional da Marambaia".