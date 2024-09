Corpo de homem em situação de rua é encontrado e polícia investiga homicídio em Novo Progresso

O corpo de um homem em situação de rua foi encontrado próximo a um estacionamento comercial na manhã da última segunda-feira (09/09). O homem estava na avenida Orival Prazeres com rua Medianeira, na área central da cidade de Novo Progresso, município do sudoeste do Pará.

A Polícia Militar constatou a situação e a área foi isolada. Equipe da Polícia Civil também esteve no local para realizar os procedimentos cabíveis e autorizar a remoção do corpo. O homem que vestia camisa vermelha e calça jeans azul estava deitado de bruços com o rosto para o chão.

Os agentes de segurança verificaram uma lesão na região da cabeça, o que pode indicar a possível causa da morte, levantando as suspeitas para um homicídio.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte por meio da Delegacia de Novo Progresso. A vítima ainda não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.