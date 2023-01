Corpo com sinais de tortura é encontrado em igarapé no sudoeste do Pará

Na tarde desta quarta-feira (11), por volta das 16h, um corpo do sexo masculino foi encontrado com sinais de tortura, boiando no Igarapé Panelas, localizado no km 18, sentido Brasil Novo, no sudoeste do Pará. A vítima, que ainda não foi identificada, estava com as mãos e os pés amarrados para trás quando achado. Com informações do site Confirma Notícia.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) precisou ser mobilizada para o resgate, devido ao difícil acesso na área. As polícias Militar do Pará (PMPA) e Civil do Pará (PCPA) também compareceram ao local e registraram o boletim de ocorrência.

O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.