​Carroceiro é morto na frente do filho em Marituba

Ângelo Botelho de Castro foi morto a golpes de arma branca, possivelmente faca, na madrugada de segunda-feira (9), na comunidade Nova Decouville, em Marituba, região metropolitana de Belém. O crime, cujas causas ainda são desconhecidas, foi cometido por dois homens na frente do filho da vítima, que trabalhava como carroceiro naquele município.

Após um trabalho ininterrupto de agentes da Delegacia de Decouville, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, um dos sus​​peitos do crime, identificado como Leandro de Oliveira Costa, vulgo “Ruivinho”, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (10). O segundo criminoso, identificado apenas pelo apelido “Melequinho”, permanece foragido.

VEJA MAIS

Segundo a polícia, o crime ocorreu dentro da casa da vítima, que dormia em um colchão no chão, enquanto o filho estava em uma cama ao lado. Ambos foram acordados com o barulho de dois homens derrubando a porta do imóvel, construído apenas de um compartimento. Os suspeitos teriam partido para cima de Ângelo e desferido várias facadas contra ele, que não resistiu e morreu na hora.

O filho da vítima relatou à polícia que pensou na possibilidade de entrar em luta com os assassinos de seu pai, mas ficou com medo e decidiu fugir para uma direção contrária à qual os bandidos estavam. Enquanto isso, os criminosos arrastaram o carroceiro para o lado de fora da casa e abandonaram o corpo ali mesmo. Em seguida, empreenderam fuga.

Familiares de Ângelo foram comunicados sobre o que estava acontecendo e acionaram a Polícia Militar. A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), que fez a análise e remoção do cadáver. Durante o processo de levantamento acerca das primeiras informações sobre o homicídio, os familiares informaram que não tinham conhecimento sobre ameaças que Ângelo pudesse estar sofrendo.

A família também informou para a polícia que, horas antes de ser morto, Ângelo estava bebendo. A Polícia Civil vai investigar se esse momento de diversão tem relação com a morte do homem, bem como a motivação do crime.