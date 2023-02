'Coringa' e 'Pinguim' são presos por envolvimento com tráfico de drogas em Brasil Novo (PA)

Mizael Samines da Silva e Antônio Custódio Filho, conhecidos como 'Coringa' e 'Pinguim', respectivamente, foram presos na segunda-feira, 20, em Brasil Novo, sudeste do estado, durante a operação 'Gotham City', da Polícia Civil (PC) e da Polícia Militar do Pará (PM). Os dois são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas.

A operação foi um desdobramento de outra realizada na última quinta-feira 16, no município. Na ocasião, dois jovens, Gleison e Elinaldo, foram presos também por suspeita de tráfico de entorpecentes, mas Coringa e Pinguim conseguiram fugir.

As investigações prosseguiram e Coringa e Pinguim, que continuaram morando em Brasil Novo, tiveram o paradeiro localizado pelas autoridades. Os dois estavam na casa de um dos suspeitos, no centro da cidade. Na segunda-feira, os dois foram presos em flagrante.

Droga, dinheiro e até celular penhorado para tráfico foram apreendidos. (Divulgação Polícia Civil e Militar)

Com eles, a polícia encontrou papelotes e pedras de crack, R$242,00, além de um celular que pertence a um homem usuário de drogas, que teria deixado o aparelho penhorado como pagamento de uma dívida de R$100,00 (cem reais) decorrente da aquisição de duas pedras de crack.

Os presos foram encaminhados para Delegacia de Brasil Novo e ficarão à disposição da justiça. Eles devem responder por tráfico de drogas.