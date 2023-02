Homem tem faca cravada no ombro após discussão em Itaituba

Um homem ficou com uma faca cravada no ombro após sofrer esfaqueamento no distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Informações preliminares apontam que o homem foi agredido após falar, na comunidade, que uma mulher local seria envolvida com o tráfico de drogas. A agressão com arma branca ocorreu por volta das 5h, do domingo (19).

Nem a vítima nem o agressor, até então, tiveram a identidade deles divulgada. A vítima foi socorrida com a faca cravada no ombro. Policiais do Grupamento Tático Operacional (GTO), em Itaituba, atenderam à ocorrência e informaram que, no local, amigos da mulher disseram que ela foi presa após informações repassadas pelo homem, por isso, ele tinha sido esfaqueado.

VEJA MAIS

Ainda segundo relatos repassados aos policiais, o homem que cometeu a agressão se aproximou da vítima, portando uma faca e tomou satisfação sobre o fato de ele estar falando que a mulher era envolvida com o tráfico de drogas em Miritituba. Em dado momento dos questionamentos, o agressor esfaqueou a vítima na altura do ombro. A faca ficou cravada no corpo da vítima.

O agressor ainda tentou puxar a faca para dar outra facada, mas o cabo quebrou e a lâmina ficou presa no corpo da vítima.