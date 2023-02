Irmãos 'Tucura' e 'Tucurinha' são mortos a tiros por ciúmes em Ourém

Dois irmãos foram mortos a tiros e a esposa de um deles ficou ferida na madrugada desta segunda-feira (20) perto da orla da cidade de Ourém, no nordeste do Pará. A polícia identificou as vítimas como Elison Nascimento Rodrigues, conhecido pela alcunha de “Tucura”, e Emerson Renê Nascimento Rodrigues, apelidado de “Tucurinha”. De acordo com a polícia, a motivação do crime teria sido ciúmes. O suspeito não foi preso.

Por volta das 3h, testemunhas relataram aos policiais que Tucura e Tucurinha andavam pela Orla do Rio Guamá, quando uma mulher, não identificada, supostamente pegou uma arma de fogo e teria entregado para um homem desconhecido. O suspeito então pegou o armamento e atirou contra Elison. O irmão dele, Emerson, correu para ajuda-lo e também foi alvejado.

Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), nesse momento, a esposa de Emerson, Joana Darc’ Paracampos, teria agarrado o atirador e foi atingida de raspão por um disparo. Ela não corre risco de morte.

A PCPA acredita que a suspeita que passou a arma e o homem que efetuou os tiros tenham um relacionamento. A polícia realiza diligências para localizar e prender o atirador.

De acordo com as autoridades policiais, o suspeito teria ficado enciumado sobre o relacionamento de Elison com a companheira dele.

Vídeo do momento do crime

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que Tucura e Tucurinha são mortos. Nas imagens, Elison aparece de camisa azul e bermuda jeans clara.

O suspeito vem logo atrás dele, vestindo uma bermuda preta e camisa cinza. Ao fundo, surge Emerson, que corre em direção do suspeito logo após o irmão dele cair desacordado no chão.

Tucurinha e o atirador brigam. Depois da luta corporal, o suspeito mata Emerson e foge.

A PCPA disse, por meio de nota, que o caso é investigado pela delegacia de Ourém. “As vítimas, Elison Renildo Nascimento Rodrigues e Emerson Renê Nascimento Rodrigues, foram atingidas por disparos de arma de fogo e não resistiram aos ferimentos. Uma terceira vítima foi atingida e encaminhada para uma unidade de saúde. Diligências são feitas para localizar a autoria do crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, declarou o comunicado.