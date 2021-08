Irmãos de 18 e 20 anos são mortos a tiros durante a madrugada em Altamira

Dois irmãos foram mortos a tiros na madrugada da última segunda-feira, 23, em Altamira, município do sudoeste paraense. Os jovens Gean Rosário da Silva, 18 anos, e Geovany Rosário da Silva, 20 anos foram baleados no mesmo atentando, dentro da casa em que moravam no bairro São Domingos, em uma região conhecida como Invasão dos Carroceiros. Até o momento, os autores do duplo homicídio não foram identificados.

Algumas testemunhas que falaram com as autoridades relataram que dois atiradores invadiram a casa de Gean e Geovany, por volta das 4h, foram até os fundos da residência, e desferiram diversos disparos de arma de fogo contra os rapazes. Em seguida, os assassinos saíram rapidamente da casa de madeira e empreenderam fuga. De acordo com o 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), ambos morreram no local do crime, sem chances de serem socorridos.

A Polícia Civil de Altamira informou que já abriu inquérito para investigar a autoria e motivação para o duplo homicídio. O caso tem todos os indícios de ter sido uma execução, mas a Polícia local avisou que as investigações ainda estão no início e, por isso, ainda não se pode determinar o que motivou o duplo homicídio.