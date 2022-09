Confusão em bar termina com criança de seis anos baleada, em Abaetetuba

No último domingo, 25, uma confusão em um bar localizado próximo ao Campo do Vaguito, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, terminou com três pessoas baleadas, entre elas, uma criança de apenas seis anos de idade. Uma das vítimas, Danielson Maués Machado, não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são do site Confirma Notícia.

A motivação e o autor dos disparos ainda são desconhecidos. No entanto, as vítimas adultas foram identificadas como Danielson Maués Machado e Rodrigo Marques da Silva. A criança não teve a identidade revelada.

De acordo com testemunhas, ouvidas pelo site Confirma Notícia, os dois homens teriam sido baleados na perna e a criança teria sido atingida de raspão no tórax, sem risco de morte.

Quando os policiais militares chegaram no estabelecimento comercial, tanto os dois adultos quanto a criança já haviam sido levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Danielson não teria resistido aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A Polícia Civil foi acionada para prestar mais esclarecimentos sobre o caso. A matéria segue em atualização.