Homem morre após ser atingido por pedradas na cabeça em Ananindeua

Um homem, ainda não identificado e supostamente uma pessoa em situação de rua, morreu ao ser atingido por pedradas na cabeça. Ele foi encontrado no estacionamento de uma concessionária localizada na BR-316. O homicídio foi registrado neste domingo (25), no bairro da Guanabara, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O acionamento para remoção foi por volta das 7h45 da manhã. As informações foram confirmadas pelo Instituto Médico Legal (IML).

O corpo do homem foi encontrado pelos trabalhadores da loja de veículos. A região, segundo informações colhidas no local, é frequentada por pessoas que moram nas ruas da área e conta com grande movimento de prostituição.

A Polícia Militar foi acionada e constatou os sinais de espancamento na cabeça da vítima. Nenhum parente ou conhecido compareceu para realizar o reconhecimento.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que uma equipe da Divisão de Homicídios se deslocou até o local para realizar os levantamentos preliminares. "A vítima, que vivia em situação de rua, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. A Polícia Científica foi acionada para remoção e realização de perícia", diz o comunicado.

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.