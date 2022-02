Em pagode, jovem leva um tiro e acha que é pedrada: 'nem vi'

Um caso inusitado chamou atenção dos internautas, nesta terça-feira (23). Uma jovem, identificada como Renatinha, foi atigida por um tiro em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro (Rj), durante um evento de pagode. O caso foi relato com humor no próprio perfil nas redes sociais.





A postagem:

22h – eu linda y gostosa curtindo o pagode

00:30 – “ai gente acho que tomei um tiro kkkkkjkkkjjjkkk ui que dor não sinto meu braço kkkkkkk”

4:30 – TOMEI UM TIRO DE VERDADE

— Renatinha (@DacRenata)

A mulher revelou ter confundido o impacto da bala com uma pedrada, no meio do evento. Aparentemente a jovem estava bem às 22h, quando chegou na festa. Um pouco depois a 00h, Renata sentiu as dores no braços.

