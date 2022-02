Carro invade pista do BRT no Rio de Janeiro e bate de frente com o ônibus; uma pessoa morreu

Um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (21), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, provocou a morte de uma pessoa e interditou as duas faixas da pista. As informações foram divulgadas pelo G1 Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

De acordo com as primeiras informações apuradas, uma picape invadiu a pista exclusiva do BRT na Avenida das Américas. Enquanto trafegava, bateu de frente com o ônibus articulado.

O acidente provocou congestionamento na área, uma vez que a via foi interditada.