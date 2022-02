Justiça bloqueia compra de casa após Globo fazer pix errado de R$ 318 mil

A Justiça do Rio de Janeiro deu parecer farovável ao pedido da TV Globo de bloqueio da casa comprada com um pix errado de R$ 318 mil, emitido pela própria emissora. O caso aconteceu em dezembro e deveria ser usado para quitar uma dívida trabalhista com um antigo colaborador. O juiz Luiz Felipe Negrão, da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio reconheceu que o erro ocorreu por falta de atualização de dados - de quem deveria receber a quantia - no setor financeiro da empresa de comunicação. A decisção foi divulgada nesta segunda-feira (21).

VEJA MAIS

O valor foi transferido, por engano, para Marco Antônio Rodrigues dos Santos, que não tinha nada a ver com o caso. A Globo tentou mediar a situação e conversar com o Marco, por WhatsApp e telegrama, mas foi informada que o homem havia comprado um imóvel com o dinheiro que não era dele.

O magistrado determinou, ainda, o bloqueio total das contas de Marco e a inacessibilidade do imóvel comprado. A casa foi alienada pela emissora, ou seja, a Globo passa a ser dona da residência.

[[(standard.Article) Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (23)]]