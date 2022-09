Casal de idosos é encontrado morto dentro de casa em Óbidos, oeste do Pará

Um casal de idosos, cujas identidades ainda não foram reveladas, foi encontrado morto na manhã deste domingo, 25, dentro de casa, na comunidade rural Água Preta, em Óbidos, oeste do Pará. Segundo informações da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (29ª CIPM), o caso tem características de latrocínio, porém, as causas do crime ainda são investigadas.

O comandante da guarnição que atendeu a ocorrência, major David Samarone (29ª CIPM), informou que o casal foi encontrado com bastante ferimentos pelo corpo: "O senhor já estava praticamente degolado e a senhora estava com a cabeça bastante machucada. Segundo informações, temos um provável suspeito que foi conduzido para a delegacia prestar depoimento. A partir de agora, a Polícia Civil assume a ocorrência para tentar desvendar o que levou ao ato de tamanha crueldade".

O major confirmou a informação de que, na casa onde aconteceu o crime, foi encontrada uma quantia em dinheiro de, aproximadamente R$ 15 ou R$ 20 mil reais, dentro de uma mochila. O valor correto ainda será calculado pela perícia. O imóvel onde viviam os idosos também estava revirado: "Isso sugere que possa se tratar de um latrocínio, mas a Polícia Civil que vai investigar isso".

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe policial chegou a prender um suspeito, conforme detalha o comantante: "Neste momento há uma pessoa detida, uma vez que foi ventilado no local umas situações a respeito dessa pessoa, então ela vai ter que prestar esclarecimentos. O que nos motivou a conduzi-lo de imediato à delegacia foi justamente uma quantia em dinheiro e drogas que foi encontrada com esse suspeito, na hora da abordagem", detalha o major.

O comandante ressalta, ainda, que o crime causou uma grande comoção na comunidade onde residia o casal. Para os demais moradores da área, o policial avisa que qualquer informação que possa ser útil para colaborar com as investigações do crime podem ser repassadas à Polícia, com direito à preservação de identidade.

A Polícia Civil diz, em nota, que o caso é investigado pela delegacia do município de Óbidos e que perícias foram solicitadas para melhor apurar o caso. Além disso: "Um suspeito foi identificado e estão sendo realizadas diligências para localizá-lo".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas também ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.