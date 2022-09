Dois homens morreram em intervenção policial no interior do Pará

Dois homens morreram durante intervenção policial na localidade chamada Ramal do Cambéua, na PA-407, por volta das 22h30 de sábado (24). Eles foram identificados apenas como “Renan” e “Pedrinho”, sendo este último um dos suspeitos da morte do segurança da cantora Taty Pink, ocorrido em agosto.

De acordo com informações da Polícia Militar, a operação foi do Grupamento Tático Operacional em parceria com o 31º Batalhão de Polícia Militar de Igarapé Miri e começou após denúncias de que um grupo criminoso estava realizando diversos assaltos, os “arrastões”, no rio Itamimbuca e Pindobal.

O grupo teria se deslocado para comemorar os resultados do crime no Ramal do Cambéua. Foi, então, que a guarnição seguiu para averiguar a situação, encontrando pelo menos quatro homens, todos armados.

Dois homens conseguiram fugir durante a troca de tiros. Eles foram em direção a mata. A PM fez uma inspeção no local e encontrou uma espingarda calibre 12; seis munições calibre 12, sendo que quatro estavam intactas, uma deflagrada e outra ‘picotada’; mochila contendo roupas e redes - provavelmente usadas para acampar -; perfumes, shampoos e hidratantes; colete balístico; e um celular.

Os feridos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.