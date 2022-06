​Comandante da PM tem apartamento alvejado por vários tiros em Anapu

O apartamento do major Giovane Sales, comandante da Polícia Militar de Anapu, no sudoeste do Pará, foi alvo de diversos disparos de arma de fogo, na noite desta terça-feira (31), no momento em que o PM estaria dormindo. Ele teria se despertado com o barulho dos tiros e encontrado a porta de vidro do imóvel, localizado no bairro Liberdade, destruída. Não há informações sobre o que teria motivado o ataque.

O principal suspeito do ataque a tiros foi preso nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (1º). Trata-se do soldado Jandislânio Marinheiro, também da Polícia Militar. Ele estaria rondando o apartamento do major, na companhia de um outro homem, não identificado. Ambos estariam em um carro que teria sido visto nas redondezas do apartamento.

Ainda na madrugada, o major Giovane Sales registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Anapu. O delegado plantonista imediatamente iniciou as investigações, que logo levaram à prisão do suspeito Jandislânio.

Com o soldado, a polícia encontrou um revólver calibre 38, um fuzil ​​calibre 12 e cápsulas de pistola .40 compatíveis com as quais atingiram a porta do apartamento do major Giovane.

A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar para apurar mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.