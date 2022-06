Mulher é assassinada a tiros em via pública no bairro do Guamá, em Belém

Jaciara Furtado dos Santos, de 42 anos de idade, foi executada a tiros no bairro do Guamá, em Belém. A vítima é ex-moradora da rua São Miguel, entre as travessas 14 de abril e 3 maio, onde o crime ocorreu. Na noite desta terça-feira (31), a mulher teria ido visitar conhecidos, quando foi surpreendida na rua pelo ataque mortal. Ela morreu na calçada de um estabelecimento comercial.

Segundo relataram moradores aos agentes do 20º Batalhão da Polícia Militar, moradores informaram que ouviram entre quatro e cinco tiros, mas só a perícia criminal vai precisar quantos disparos, de fato, alcançaram Jaciara dos Santos.

A PM ainda não conseguiu levantar a dinâmica do crime. Não há pistas, até o momento, de quem foi ou quem foram os homicidas de Jaciara e de que forma agiram contra ela.

O tenente Franco, do 20º BPM, informou que há dificuldades para colher informações no local. " As pessoas dizem que não viram nada", afirmou o policial militar.

O corpo deverá ser removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Divisão de Homicídios deve investigar o caso.