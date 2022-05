Com tuberculose, jovem foge do PSM da 14 e morre na rua, em Belém

Um homem em situação de rua, identificado como Jean Derick da Silva Brito, de 26 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (10), em frente a uma residência localizada na passagem 12 de Novembro, entre a travessa 14 de Março e avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal, em Belém. A Polícia Militar informou que o jovem estava internado no Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti (PSM da 14) com tuberculose, fugiu do hospital, deitou para dormir e acabou morrendo durante a madrugada.

O rapaz deu entrada no hospital na última quinta-feira (5), quando foi diagnosticado com tuberculose. Ele ficou internado e, na segunda (9), um leito de isolamento havia sido disponibilizado para ele. "Mas ele ficou insatisfeito de estar isolado, reclamou, alegou que estava sendo mantido em cárcere privado, brigou com a equipe de plantão, se evadiu do hospital e veio para essa vila", explicou o investigador Ferraz.

Ao lado do corpo de Jean, havia uma mochila, no entanto, ele não portava nenhum documento que pudesse identificá-lo. "Provavelmente ele ainda estava se sentindo mal quando saiu da unidade, e deitou para descansar. Hoje de manhã o morador da residência tentou acordá-lo e percebeu que o mesmo não respondia e que provavelmente estava em óbito", disse o tenente Kepler Lobo, do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM).

O homem que encontrou o jovem sem vida procurou ajuda no PSM da 14, e uma equipe foi até o local e constatou a morte. A PM foi chamada, fez o isolamento e acionou a Polícia Científica do Pará (PCP) que realizou a perícia no corpo do rapaz e concluiu a remoção por volta das 9h20. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para sepultamento.