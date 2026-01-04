com marcas de tiros, corpo de homem é encontrado em mata de são miguel do guamá

Com marcas de tiros, o corpo de um homem foi encontrado no final da tarde de sábado (3), no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, nas proximidades do Balneário Domingos Carneiro, localizado na Estrada da Fortaleza.

O homem foi identificado como Gabriel Lopes da Silva, de 23 anos. Segundo informações da Polícia Militar ao Portal SMG, uma guarnição do 42º BPM foi acionada após a denúncia de que havia um corpo em uma área de mata. No local, os policiais constataram o homem já estava morto e o identificaram. Durante a verificação preliminar, foram encontradas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, indicando características de execução. O local foi imediatamente isolado para preservação da cena do crime até a chegada da perícia técnica.

Os militares receberam informações de que Gabriel já teria cumprido pena pelo crime de roubo e que havia suspeitas de seu suposto envolvimento com facção criminosa, mas essa versão ainda será devidamente investigada pela Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informa que as circunstâncias do homicídio são apuradas pela Delegacia de São Miguel do Guamá. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.