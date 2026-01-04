Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Com marcas de tiros, corpo de homem é encontrado em mata de São Miguel do Guamá

As primeiras apurações indicam que crime tem características de execução

O Liberal
fonte

A imagem é meramente ilustrativa e mostra uma viatura da Polícia Militar (Foto: Carmem Helena | O Liberal (Arquivo))

Com marcas de tiros, o corpo de um homem foi encontrado no final da tarde de sábado (3), no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, nas proximidades do Balneário Domingos Carneiro, localizado na Estrada da Fortaleza.

O homem foi identificado como Gabriel Lopes da Silva, de 23 anos. Segundo informações da Polícia Militar ao Portal SMG, uma guarnição do 42º BPM foi acionada após a denúncia de que havia um corpo em uma área de mata. No local, os policiais constataram o homem já estava morto e o identificaram. Durante a verificação preliminar, foram encontradas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, indicando características de execução. O local foi imediatamente isolado para preservação da cena do crime até a chegada da perícia técnica.

VEJA MAIS:

image ‘Baleia’ é morto a tiros após ter a casa invadida por trio em São Miguel do Guamá
O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (30), no bairro Palmeiras

image Homem é morto a tiros em São Miguel do Guamá; suspeitos fugiram
O crime foi cometido por 3 homens que estavam em um veículo não identificado

Os militares receberam informações de que Gabriel já teria cumprido pena pelo crime de roubo e que havia suspeitas de seu suposto envolvimento com facção criminosa, mas essa versão ainda será devidamente investigada pela Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informa que as circunstâncias do homicídio são apuradas pela Delegacia de São Miguel do Guamá. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

com marcas de tiros, corpo de homem é encontrado em mata de são miguel do guamá

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mais um homicídio é registrado na região de Palmares 1, em Parauapebas

Só nesta semana, dois homens foram mortos e o terceiro, baleado

06.01.26 17h53

POLÍCIA

Mulher é presa por agredir companheira a vassouradas após briga por ciúmes no Marajó

O exame de corpo de delito constatou escoriações no punho e mão direita da vítima, e também na região torácica e mama direita, e um edema no punho esquerdo

06.01.26 17h33

POLÍCIA

Quase metade das infrações de trânsito no fim de ano foram por manobras perigosas, aponta Detran

Pela primeira vez, manobras perigosas realizadas por veículos em acostamento e ultrapassagem proibida somaram 41% de todas as autuações

06.01.26 16h42

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Tomé-Açu

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito chegou até a casa da vítima, onde houve uma briga entre os dois

06.01.26 15h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial Militar que agrediu mulher na ilha de Cotijuba é afastado

PM empurrou, desferiu tapas e puxou violentamente a mulher no trapiche da ilha de Belém, no último domingo (04)

05.01.26 22h54

SOLTA

Advogada acusada de matar a mãe é solta pela Justiça

Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello foi beneficiada com habeas corpus acatado pela magistrada Maria de Nazaré Silva

22.10.22 11h38

POLÍCIA

Empresário é assassinado e esposa é estuprada na frente da filha após carro quebrar na PA-475

Família foi rendida por criminoso armado após estourar pneus em buraco na estrada; vítima foi morta ao tentar fugir com esposa e filha

17.04.25 9h22

POLÍCIA

Suspeito por estupro de adolescente é procurado por polícia em Jacundá

Luan Nascimento de Souza, conhecido como “Peu”, está sendo procurado por um crime que teria ocorrido na última sexta-feira (28/03)

01.04.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda