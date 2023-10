​Colisão entre motocicletas deixa homem gravemente ferido em ​São Domingos do Araguaia

Uma colisão entre duas motocicletas deixou um homem em estado grave, na noite da quinta-feira (5), em São Domingos do Araguaia, no sudeste paraense. José Antônio Gomes Sobrinho, de 52 anos, deu entrada no Hospital Municipal com graves fraturas pelo corpo, segundo o site Correio de Carajás.

Segundo Marline Nascimento, sobrinha da vítima, era por volta das 19h20 quando José Antônio estava transitando pela BR-153, perímetro urbano do município e se envolveu no acidente.“Meu tio estava na casa de uma irmã dele que mora no bairro Aldenira Frota. De lá, ele estava seguindo para casa dele, no bairro São Luiz”, conta, acrescentando que no caminho outra motocicleta teria invadido a contramão e causado o acidente.

Testemunhas que presenciaram o acontecido relatam que um homem pilotava uma motocicleta aparentemente sob efeito de álcool, andando em zigue-zague pelas vias do município. “É muita irresponsabilidade uma pessoa beber, pegar seu veículo e oferecer riscos às pessoas”, observou a sobrinha da vítima.

O acidente atraiu diversas pessoas ao local. Autoridades policiais estiveram na cena controlando o fluxo de veículos. Uma ambulância foi acionada para prestar socorro à vítima, que deu entrada no Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia. José Antônio fraturou uma das pernas, a bacia e queixava-se de falta de oxigênio. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Regional do Sul e Sudeste do Estado, em Marabá, e permanece hospitalizado.